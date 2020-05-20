The Athletic: три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

Три случая заражения коронавирусом были выявлены в «Уотфорде«, передает The Athletic.

Некоторые игроки команды отказываются выходить на групповые тренировки, опасаясь за свою безопасность. Среди них капитан Трой Дини.

Напомним, во вторник АПЛ сообщила о шести заболевших коронавирусом в трех клубах лиги. Всего было протестировано 748 человек.