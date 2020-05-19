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    The Athletic: три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

    Три случая заражения коронавирусом были выявлены в «Уотфорде«, передает The Athletic.

    Некоторые игроки команды отказываются выходить на групповые тренировки, опасаясь за свою безопасность. Среди них капитан Трой Дини.

    Напомним, во вторник АПЛ сообщила о шести заболевших коронавирусом в трех клубах лиги. Всего было протестировано 748 человек.

    • Сезон в Англии остановлен из-за пандемии COVID-19.
    • Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».

    Источник: The Athletic

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