The Athletic: три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

Три случая заражения коронавирусом были выявлены в «Уотфорде«, передает The Athletic.
Некоторые игроки команды отказываются выходить на групповые тренировки, опасаясь за свою безопасность. Среди них капитан Трой Дини.
Напомним, во вторник АПЛ сообщила о шести заболевших коронавирусом в трех клубах лиги. Всего было протестировано 748 человек.
- Сезон в Англии остановлен из-за пандемии COVID-19.
- Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».
Источник: The Athletic
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