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    АПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах

    АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая.

    Шесть человек в трех клубах лиги заражены коронавирусом. Всего было сделано 748 тестов. Имена сотрудников и игроков, чьи тесты оказались положительными, не называются. Им предстоит пройти недельную самоизоляцию.

    «СЭ»: «Динамо» пройдет новое тестирование на коронавирус. Первый анализ выявил пять зараженных

    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +452

      АКМ-74У 1 час назад

      Хорошо бы и в наших клубах провести такое тестирование перед возобновлением чемпионата.

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