АПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах

АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая.

Шесть человек в трех клубах лиги заражены коронавирусом. Всего было сделано 748 тестов. Имена сотрудников и игроков, чьи тесты оказались положительными, не называются. Им предстоит пройти недельную самоизоляцию.

«СЭ»: «Динамо» пройдет новое тестирование на коронавирус. Первый анализ выявил пять зараженных