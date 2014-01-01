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    «СЭ»: «Динамо» пройдет новое тестирование на коронавирус. Первый анализ выявил пять зараженных

    В среду сотрудники и футболисты «Динамо» в полном составе пройдут еще один тест на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс».

    После него станет ясно, будет ли команда возобновлять тренировки.

    • Первое тестирование, проведенное 16 мая, выявило коронавирус у трех футболистов, тренера вратарей Дмитрия Изотова, а также директора медицинского департамента Алексея Плескова.

    «Рейтинг Букмекеров»: Игбун, Евгеньев и Сангаре – три игрока «Динамо», заболевшие коронавирусом

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +921

      New Life 31 минуту назад

      Главное, чтобы наши тесты могли ковид от похмелья или климакса отличать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      rash1959 1 час назад

      Пусть пройдут карантин в ФНЛ, на сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2387

      алдан2014 2 часа назад

      Такими темпами чемпионат не продолжится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4714

      subbotaspartak > алдан2014 1 час назад

      Очень вероятно.
      Кто-то не соблюдал режим.
      лежим

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      Рейтинг: +14690

      bset > алдан2014 1 час назад

      Уже не первый день пишу об этом. Выбор - либо завершить сейчас сезон и отменить результаты, либо доиграть сезон, НО, если что вдруг, по последнему сыгранному туру будут результаты. В итоге вместо отмены результатов мы получим чемпионом Зенита по текущим результатам, потому что такими темпами чемпионат возобновлен не будет. Дюков грамотно сработал, поддержал своих.

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