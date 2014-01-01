«СЭ»: «Динамо» пройдет новое тестирование на коронавирус. Первый анализ выявил пять зараженных

В среду сотрудники и футболисты «Динамо» в полном составе пройдут еще один тест на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс».

После него станет ясно, будет ли команда возобновлять тренировки.

Первое тестирование, проведенное 16 мая, выявило коронавирус у трех футболистов, тренера вратарей Дмитрия Изотова, а также директора медицинского департамента Алексея Плескова.

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