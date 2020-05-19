Аршавин в шутку сравнил с дровами бывших партнеров по «Зениту»

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал фотографию с дровами, сравнив с ними бывших партнеров по петербургскому клубу.
На снимке Аршавин стоит на куче дров, на которых отмечены его экс-одноклубники – Александр Кержаков, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров и Александр Соколенко, с которым Аршавин играл за «Кайрат».
«Разбираем состав», – подписал фото спортсмен.
- Аршавин играл за «Зенит» в 1999-2008 и в 2013-15 годах.
- Он выиграл с клубом три чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Андрея Аршавина