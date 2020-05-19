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    Аршавин в шутку сравнил с дровами бывших партнеров по «Зениту»

    Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал фотографию с дровами, сравнив с ними бывших партнеров по петербургскому клубу.

    На снимке Аршавин стоит на куче дров, на которых отмечены его экс-одноклубники – Александр Кержаков, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров и Александр Соколенко, с которым Аршавин играл за «Кайрат».

    «Разбираем состав», – подписал фото спортсмен.

    • Аршавин играл за «Зенит» в 1999-2008 и в 2013-15 годах.
    • Он выиграл с клубом три чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
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    Публикация от text (@andrey.arshavin10)

    Источник: Инстаграм Андрея Аршавина

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      risbichmo 2 часа назад

      Это дзюпу расчленили епта.

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