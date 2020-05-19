Юрий Газзаев – о возможном назначении в «Аланию»: «Это неправда»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить владикавказскую «Аланию»,

«Это неправда, там даже комментировать нечего», – сказал Газзаев

Генеральный директор «Алании» Денис Рубцов заявил, что тренером клуба остается Спартак Гогниев. «Может ли Газзаев возглавить «Аланию»? Тренер «Алании» – Спартак Гогниев. Больше и говорить не о чем», – заявил Рубцов.

В сезоне-2019/20, который из-за пандемии коронавируса в ПФЛ был завершен досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах команда Спартака Гогниева одержала 15 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

До «Енисея» Юрий Газзаев возглавлял владикавказский «Спартак», «Волгарь», «Шинник», «Крылья Советов», «КАМАЗ», «Титан» из Реутова, «Автодор» и «Моздок».

Болельщики «Алании» написали обращение руководству РФС с просьбой разрешить клубу выступать в следующем сезоне в ФНЛ. Путевки в ФНЛ получили пять команд ПФЛ, занявших первые места в своих группах.

«Алания» – чемпион России 1995 года.

Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»