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    Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»

    Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев может возглавить владикавказскую «Аланию», сообщает «Чемпионат».

    В сезоне-2019/20, который из-за пандемии коронавируса в ПФЛ был завершен досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах команда Спартака Гогниева одержала 15 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

    • До «Енисея» Юрий Газзаев возглавлял владикавказский «Спартак», «Волгарь», «Шинник», «Крылья Советов», «КАМАЗ», «Титан» из Реутова, «Автодор» и «Моздок».
    • Болельщики «Алании» написали обращение руководству РФС с просьбой разрешить клубу выступать в следующем сезоне в ФНЛ. Путевки в ФНЛ получили пять команд ПФЛ, занявших первые места в своих группах.
    • «Алания» – чемпион России 1995 года.

    Источник: «Чемпионат»

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