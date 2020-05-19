Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев может возглавить владикавказскую «Аланию», сообщает «Чемпионат».

В сезоне-2019/20, который из-за пандемии коронавируса в ПФЛ был завершен досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах команда Спартака Гогниева одержала 15 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.