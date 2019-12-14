Юрий Газзаев может сменить Гогниева на посту главного тренера «Алании»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев может возглавить владикавказскую «Аланию», сообщает «Чемпионат».
В сезоне-2019/20, который из-за пандемии коронавируса в ПФЛ был завершен досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах команда Спартака Гогниева одержала 15 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
- До «Енисея» Юрий Газзаев возглавлял владикавказский «Спартак», «Волгарь», «Шинник», «Крылья Советов», «КАМАЗ», «Титан» из Реутова, «Автодор» и «Моздок».
- Болельщики «Алании» написали обращение руководству РФС с просьбой разрешить клубу выступать в следующем сезоне в ФНЛ. Путевки в ФНЛ получили пять команд ПФЛ, занявших первые места в своих группах.
- «Алания» – чемпион России 1995 года.