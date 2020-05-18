⚡ Арустамян: у троих игроков «Динамо» выявлен коронавирус

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что три футболиста московского «Динамо» заразились коронавирусом.
«Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждeм официальной информации от клуба», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Первым футболистом из РПЛ с коронавирусом стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
- Сегодня также стало известно о заболевании защитника «Рубина» Константина Плиева.
- Его брат – Заурбек Плиев – выступает как раз за «Динамо».
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна