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    ⚡ Арустамян: у троих игроков «Динамо» выявлен коронавирус

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что три футболиста московского «Динамо» заразились коронавирусом.

    «Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждeм официальной информации от клуба», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    18.05.2020 23:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 мая 2020, 14:57

      Они настолько обленились и доигрывать чемп уже не хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 19 мая 2020, 11:36

      К 21-му июня поправятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 19 мая 2020, 08:19

      Артустамян или всё же Арустамян?

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM 19 мая 2020, 06:54

      Стали известны имена трех футболистов «Динамо», которые сдали положительный тест на коронавирус.По информации «Рейтинга букмекеров», это форвард Сильвестр Игбоун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

      по-ходу всё-таки правда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 19 мая 2020, 00:13

      результаты тестов становятся известны через 48 часов... так что не верю я..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > GreyDM 19 мая 2020, 06:33

      Это простым смертным, в Израиле за 4 часа делать научились

      3
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