Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роберто Карлос: «Роналдо уникален. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним»

Роберто Карлос: «Роналдо уникален. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним»

18 мая 2020, 22:45
9

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил мнение, что лучшим футболистом в истории является бразилец Роналдо.

«Он выделялся на тренировках и был просто лучшим. Роналдо уникален – еще одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним.

Думаю, в наши времена было сложнее забивать. В обороне играли более физически развитые игроки, а футболисты из зоны атаки были менее защищены. Но Роналдо мог сделать все, что угодно», – сказал Карлос.

  • Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.
  • Он играл вместе с Карлосом за «Реал» с 2002 по 2007 год.
  • Оба бразильца выиграли в составе национальной сборной ЧМ-2002.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Карлос Роберто Неймар Роналдо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
New Life
1589832561
+++
Ответить
Oldtrafford83
1589867928
Полностью согласен с Карлосом,феномен был уникален,а если бы не травмы,то были бы победы в ЛЧ и точно больше двух ЗМ!!!
Ответить
Play
1589868013
Главная удача в карьерах Мессии и Роналду, это то, что они смогли избежать серьёзных травм на всём её протяжении, и вследствие этого в полной мере раскрыли свой потенциал. Зубастик же в 23 года получил самую страшную для футболиста травму, сломал колено, после такого многие вообще не возвращаются к спортивной карьере. А он после этого ещё выиграл Чемпионат Мира, стал его лучшим бомбардиром, и выиграл "Золотой мяч", а колено беспокоило его всю карьеру. Век бразильского футболиста и так недолог, а тут ещё такая травма на пике, я считаю, если бы не она и Роналдо полностью раскрыл свой потенциал, это был бы запредельного уровня футболист, он бы побил все возможные рекорды и выиграл всё.
Ответить
Cules2013
1589869470
Все постоянно говорят об уникальности Роналдо? А в чём она - можно конкретные скилы указать и подкрепить их цифрами? Чем он лучше Криша, Месси, или Марадоны с Пеле?
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Список самых дорогих клубов мира
20 августа
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
20 августа
1
«Барселона» взяла новый трофей
20 августа
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+