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    Роберто Карлос: «Роналдо уникален. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним»

    Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил мнение, что лучшим футболистом в истории является бразилец Роналдо.

    «Он выделялся на тренировках и был просто лучшим. Роналдо уникален – еще одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним.

    Думаю, в наши времена было сложнее забивать. В обороне играли более физически развитые игроки, а футболисты из зоны атаки были менее защищены. Но Роналдо мог сделать все, что угодно», – сказал Карлос.

    • Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.
    • Он играл вместе с Карлосом за «Реал» с 2002 по 2007 год.
    • Оба бразильца выиграли в составе национальной сборной ЧМ-2002.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2020 22:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1198

      FENIX-SL 8 минут назад

      так же как он не сравнится с ними
      все уникальны
      правда неймару среди громких имен не место..в сравнении со всеми перечисленными он и близко не стоит

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      Рейтинг: +915

      New Life 1 час назад

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