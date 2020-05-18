Роберто Карлос: «Роналдо уникален. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил мнение, что лучшим футболистом в истории является бразилец Роналдо.
«Он выделялся на тренировках и был просто лучшим. Роналдо уникален – еще одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним.
Думаю, в наши времена было сложнее забивать. В обороне играли более физически развитые игроки, а футболисты из зоны атаки были менее защищены. Но Роналдо мог сделать все, что угодно», – сказал Карлос.
- Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.
- Он играл вместе с Карлосом за «Реал» с 2002 по 2007 год.
- Оба бразильца выиграли в составе национальной сборной ЧМ-2002.
Источник: Goal.com