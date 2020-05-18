Роберто Карлос: «Роналдо уникален. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил мнение, что лучшим футболистом в истории является бразилец Роналдо.

«Он выделялся на тренировках и был просто лучшим. Роналдо уникален – еще одного такого игрока больше не будет. Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси не сравнятся с ним.

Думаю, в наши времена было сложнее забивать. В обороне играли более физически развитые игроки, а футболисты из зоны атаки были менее защищены. Но Роналдо мог сделать все, что угодно», – сказал Карлос.