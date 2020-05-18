Журналист Скира: «Интер» не захотел включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» предлагала «Интеру» включить полузащитника Рафинью Алькантару в сделку по форварду Лаутаро Мартинесу.
По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб ответил отказом каталонцам – бразильский хавбек не нужен главному тренеру команды Антонио Конте.
У «Барсы» по-прежнему два варианта приобретения Лаутаро – выплата полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро или 90 миллионов плюс игрок, который заинтересует «Интер».
- С сентября Рафинья выступает за «Сельту» на правах аренды.
- Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.