Журналист Скира: «Интер» не захотел включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» предлагала «Интеру» включить полузащитника Рафинью Алькантару в сделку по форварду Лаутаро Мартинесу.

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб ответил отказом каталонцам – бразильский хавбек не нужен главному тренеру команды Антонио Конте.

У «Барсы» по-прежнему два варианта приобретения Лаутаро – выплата полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро или 90 миллионов плюс игрок, который заинтересует «Интер».