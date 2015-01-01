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    «Авангард» объяснил решение перейти в ПФЛ

    Курский «Авангард», снявшийся с турнира ФНЛ, объяснил решение руководства клуба добровольно опуститься в ПФЛ.

    «Руководством футбольного клуба «Авангард» принято решение о переходе основной команды в Профессиональную футбольную лигу. Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.

    Переход в ПФЛ – это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба. ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объeмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб. Задача, которая сегодня стоит перед «Авангардом», остается прежней: бороться за победу в каждом матче, создавать условия для профессионального роста воспитанников курского футбола, совершенствовать спортивную инфраструктуру, развивать клубную академию и другие футбольные школы региона.

    Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество! Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!» – сказано в обращении к болельщикам команды.

    • В досрочно завершенном розыгрыше ФНЛ команда заняла 13-е место.
    • 12 футболистов «Авангарда» в ближайшее время станут свободными агентами.

    Источник: Официальная страница «Авангарда» ВКонтакте

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