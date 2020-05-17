Конов: «При проведении матчей во время пандемии РПЛ будет ориентироваться на регламент Бундеслиги»

Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов рассказал, что РПЛ при возобновлении чемпионата в условиях пандемии коронавируса будет ориентироваться на документы Бундеслиги. Она вернулась 16 мая.

«Удалось пообщаться с теми, кто имел отношение к протоколу, который от РФС и РПЛ ждут в клубах. Как я понял – за основу взяли немецкий вариант.

Причина, по которой РПЛ и РФС не отправили регламент в клубы на обсуждение заключается в том, что сначала необходимо утвердить санитарные нормы, а уже потом на их базе обсуждать нюансы организации матчей. Авторы проекта подчeркивают, что документ составлен на основе опыта европейских лиг и скорректирован с учетом российских реалий. По моей информации, повторюсь, базовым при работе стал регламент уже стартовавшей Бундеслиги.

Ключевым аргументом внутри РПЛ является отсутствие пространства для обсуждений, и Роспотребнадзор может еще ужесточить регламент (напомню, что реакции Роспотребнадзора до сих пор нет, но здесь не будем забывать о выходных днях, футбол явно не в приоритете сейчас). При этом нужно помнить, что Бундеслига приняла регламент за неделю до первых матчей, а у нас ещe 15 дней до предполагаемого начала тренировок и месяц до рестарта сезона.

Собственно, отсюда и ответ на вопрос, который я слышу от знакомых в клубах: когда нам уже покажут регламент?

Как только в РПЛ получат корректировки Роспотребнадзора, то сразу же регламент планируется разослать в клубы для ознакомления и после этого обсудить все документы по возобновлению сезона на видеоконференции с участием всех заинтересованных сторон. Она намечена на начало июня.

Важный момент – в пятницу, сразу же как только исполком РФС объявил о своем решении, и Лига, и РФС отправили обращения в региональные органы исполнительной власти о сокращении сроков карантина для иностранных игроков и сотрудников, которые прошли тесты на коронавирус и получили несколько отрицательных результатов. Также лига и РФС попросили власти разрешить тренировки при соблюдении регламента по возобновлению чемпионата, если его утвердят.

Таким образом а) ждeм ответа от Роспотребнадзора и б) ждeм после этого в начале июня конференцию с участием всех, от кого зависит окончательное решение», – написал Конов в телеграме.