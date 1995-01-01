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    Конов: «При проведении матчей во время пандемии РПЛ будет ориентироваться на регламент Бундеслиги»

    Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов рассказал, что РПЛ при возобновлении чемпионата в условиях пандемии коронавируса будет ориентироваться на документы Бундеслиги. Она вернулась 16 мая.

    «Удалось пообщаться с теми, кто имел отношение к протоколу, который от РФС и РПЛ ждут в клубах. Как я понял – за основу взяли немецкий вариант.

    Причина, по которой РПЛ и РФС не отправили регламент в клубы на обсуждение заключается в том, что сначала необходимо утвердить санитарные нормы, а уже потом на их базе обсуждать нюансы организации матчей. Авторы проекта подчeркивают, что документ составлен на основе опыта европейских лиг и скорректирован с учетом российских реалий. По моей информации, повторюсь, базовым при работе стал регламент уже стартовавшей Бундеслиги.

    Ключевым аргументом внутри РПЛ является отсутствие пространства для обсуждений, и Роспотребнадзор может еще ужесточить регламент (напомню, что реакции Роспотребнадзора до сих пор нет, но здесь не будем забывать о выходных днях, футбол явно не в приоритете сейчас). При этом нужно помнить, что Бундеслига приняла регламент за неделю до первых матчей, а у нас ещe 15 дней до предполагаемого начала тренировок и месяц до рестарта сезона.

    Собственно, отсюда и ответ на вопрос, который я слышу от знакомых в клубах: когда нам уже покажут регламент?

    Как только в РПЛ получат корректировки Роспотребнадзора, то сразу же регламент планируется разослать в клубы для ознакомления и после этого обсудить все документы по возобновлению сезона на видеоконференции с участием всех заинтересованных сторон. Она намечена на начало июня.

    Важный момент – в пятницу, сразу же как только исполком РФС объявил о своем решении, и Лига, и РФС отправили обращения в региональные органы исполнительной власти о сокращении сроков карантина для иностранных игроков и сотрудников, которые прошли тесты на коронавирус и получили несколько отрицательных результатов. Также лига и РФС попросили власти разрешить тренировки при соблюдении регламента по возобновлению чемпионата, если его утвердят.

    Таким образом а) ждeм ответа от Роспотребнадзора и б) ждeм после этого в начале июня конференцию с участием всех, от кого зависит окончательное решение», – написал Конов в телеграме.

    • Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14624

      bset 40 минут назад

      Догадались наконец, что можно не самим велосипед изобретать, а обратить внимание на опыт других стран. Что ж вы прежде чем дурацкий лимит вводить не посмотрели, как воспитывается молодежь в Германии? Сейчас бы может подросли неплохие игроки.

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