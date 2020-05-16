Слуцкий – об уходе Семина из «Локомотива»: «Меня возмущает, как это сделано»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива».

Клуб не продлил контракт с 73-летним специалистом.

Столичную команду возглавил Марко Николич . Его кандидатуру совет директор утвердил единогласно.

. Его кандидатуру совет директор утвердил единогласно. Семин – самый успешный тренер в истории «Локо». Он выиграл 13 трофеев.

«Право руководителей продлевать или не продлевать контракт. Логика может быть за кулисами. Но, на мой взгляд, как говорил Сергей Николаевич Галицкий, не бывает красивых расставаний. С одной стороны, я с ним абсолютно согласен. С другой стороны, может быть, мне везло с работодателями, что все было всегда максимально корректно, все было известно заранее. Все проходило с минимальными личностными и репутационными потерями.

Прежде всего меня возмущает, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Это правило игры, все выбрали эту профессию сами. Меня когда-то возмущало, как «Кубань» рассталась с Виктором Гончаренко, и я активно выступал на этот счет. Какие формулировки делались. И здесь, сейчас, как все это происходило... Когда говорится, чтобы за комментариями обращались к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз.

Юрий Палыч как никто заслужил уважения и огромных почестей и результатом, и преданностью клубу. Но даже дело не в этом. В любом случае, хоть красивых расставаний не бывает, надо хотя бы попытаться, чтобы оно прошло максимально безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации», – сказал Слуцкий.