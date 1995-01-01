Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Слуцкий – об уходе Семина из «Локомотива»: «Меня возмущает, как это сделано»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива».

    • Клуб не продлил контракт с 73-летним специалистом.
    • Столичную команду возглавил Марко Николич. Его кандидатуру совет директор утвердил единогласно.
    • Семин – самый успешный тренер в истории «Локо». Он выиграл 13 трофеев.

    «Право руководителей продлевать или не продлевать контракт. Логика может быть за кулисами. Но, на мой взгляд, как говорил Сергей Николаевич Галицкий, не бывает красивых расставаний. С одной стороны, я с ним абсолютно согласен. С другой стороны, может быть, мне везло с работодателями, что все было всегда максимально корректно, все было известно заранее. Все проходило с минимальными личностными и репутационными потерями.

    Прежде всего меня возмущает, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Это правило игры, все выбрали эту профессию сами. Меня когда-то возмущало, как «Кубань» рассталась с Виктором Гончаренко, и я активно выступал на этот счет. Какие формулировки делались. И здесь, сейчас, как все это происходило... Когда говорится, чтобы за комментариями обращались к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз.

    Юрий Палыч как никто заслужил уважения и огромных почестей и результатом, и преданностью клубу. Но даже дело не в этом. В любом случае, хоть красивых расставаний не бывает, надо хотя бы попытаться, чтобы оно прошло максимально безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации», – сказал Слуцкий.

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9337

      parevg 2 часа назад

      Это возмущает ВСЕХ, кроме входящих в совет директоров Локо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56490

      Chernyi Lis 2 часа назад

      вот именно что правда за кулисами...мож сам палыч подал заяву на какие то условия..таких ситуаций везде кругом..а если просто скинули то позор конечно главам локо..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3088

      InterMilLano1908 > Chernyi Lis 1 час назад

      Если бы палыч и в правду там сам бы нахимичил, то эти нелюди бы сразу об этом рассказали, а так палыч чист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      житель СПб 2 часа назад

      Да всех возмущает! И меня тоже.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98838
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76637
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru