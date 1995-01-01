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    Газзаев – о возобновлении РПЛ: «РФС берет на себя очень большую ответственность. Права на ошибку нет»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решении исполкома РФС возобновить с 21 июня розыгрыш чемпионата России.

    «Безусловно, болельщики сейчас испытывают радость, потому что невероятно соскучились по футболу. Точно также мы все скучаем по возможности видеться с друзьями, ходить в магазин, в фитнес-центр или на прогулку в парк – но все равно мы обязаны соблюдать самоизоляцию в сложившейся ситуации.

    Вот и принимая решение по поводу футбола, надо ставить во главу угла жизнь и здоровье участников. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране к середине июня. Проведение матчей должно быть организовано идеально, а все правила – соблюдаться неукоснительно. Права на ошибку нет, не дай Бог кто-то из участников матча заболеет или заразит других!

    Российский футбольный союз берет на себя очень большую ответственность. Футбол – контактный вид спорта, играть в масках не получится, футболисты в любом случае будут контактировать друг с другом. На мой взгляд, риск есть. Остаeтся надеяться, что ничего дурного не случится...

    И потом, матчи в любом случае пройдут без зрителей. А футбол без зрителей, на мой взгляд – это пародия на футбол», – сказал Газзаев.

    • На сегодняшний день в РПЛ сыграно 22 из 30 туров.
    • Завершение турнира запланировано на 22 июля.
    • Лидирует в чемпионате «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1753

      serhio80 1 час назад

      Иди на куй пес, без тебя разберутся

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      Рейтинг: +1065

      Cleaner 1 час назад

      Говорит, как прожженный депутат. А риск заразиться при походе в магазин не меньше, чем при игре в футбол.

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