Газзаев – о возобновлении РПЛ: «РФС берет на себя очень большую ответственность. Права на ошибку нет»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решении исполкома РФС возобновить с 21 июня розыгрыш чемпионата России.

«Безусловно, болельщики сейчас испытывают радость, потому что невероятно соскучились по футболу. Точно также мы все скучаем по возможности видеться с друзьями, ходить в магазин, в фитнес-центр или на прогулку в парк – но все равно мы обязаны соблюдать самоизоляцию в сложившейся ситуации.

Вот и принимая решение по поводу футбола, надо ставить во главу угла жизнь и здоровье участников. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране к середине июня. Проведение матчей должно быть организовано идеально, а все правила – соблюдаться неукоснительно. Права на ошибку нет, не дай Бог кто-то из участников матча заболеет или заразит других!

Российский футбольный союз берет на себя очень большую ответственность. Футбол – контактный вид спорта, играть в масках не получится, футболисты в любом случае будут контактировать друг с другом. На мой взгляд, риск есть. Остаeтся надеяться, что ничего дурного не случится...

И потом, матчи в любом случае пройдут без зрителей. А футбол без зрителей, на мой взгляд – это пародия на футбол», – сказал Газзаев.