Гендиректор «Ахмата»: «Мы были против доигрывания чемпионата, но нас никто не спрашивает»

Получается, что руководство Ахмата согласно вылететь в ФНЛ, если не доигрывать чемпионат, хотя сами заявляют, что главная задача Ахмата- остаться в РПЛ. Значит рассчитываете только на расширение РПЛ до 18 команд.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.
«Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всe обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.
Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чeм он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем? Это ещe ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос.
Что касается зрителей, то пускать кого-то со временем или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока что нет смысла это обсуждать. То, что футбол без зрителей – не футбол, очевидно», – сказал Айдамиров.
- «Ахмат» по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Оставшиеся восемь туров чемпионата пройдут с 21 июня по 22 июля.
- Две худших команды лиги вылетят в ФНЛ без проведения стыковых матчей.