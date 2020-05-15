Гендиректор «Ахмата»: «Мы были против доигрывания чемпионата, но нас никто не спрашивает»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

«Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всe обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.

Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чeм он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем? Это ещe ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос.

Что касается зрителей, то пускать кого-то со временем или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока что нет смысла это обсуждать. То, что футбол без зрителей – не футбол, очевидно», – сказал Айдамиров.