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    Гендиректор «Ахмата»: «Мы были против доигрывания чемпионата, но нас никто не спрашивает»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

    «Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всe обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.

    Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чeм он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем? Это ещe ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос.

    Что касается зрителей, то пускать кого-то со временем или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока что нет смысла это обсуждать. То, что футбол без зрителей – не футбол, очевидно», – сказал Айдамиров.

    • «Ахмат» по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Оставшиеся восемь туров чемпионата пройдут с 21 июня по 22 июля.
    • Две худших команды лиги вылетят в ФНЛ без проведения стыковых матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11065

      vladimir-7 4 минуты назад

      Получается, что руководство Ахмата согласно вылететь в ФНЛ, если не доигрывать чемпионат, хотя сами заявляют, что главная задача Ахмата- остаться в РПЛ. Значит рассчитываете только на расширение РПЛ до 18 команд.

      0
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      Рейтинг: +9304

      parevg 27 минут назад

      Не переживайте, лучший друг необнуленного, не допустит вылета в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +3060

      Борат 35 минут назад

      и в пердив не хотят и доигрывать не хотят сидя на последней строчке !
      ну умора !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: -102

      Фанат Рубина > Борат 17 минут назад

      умора будет в след году в лч играть вот всей страной по ржем. как великие мажоры будут опять сосамбы делать

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      Рейтинг: +2055

      Бухбух 40 минут назад

      Не хотите - не играйте. Будете куролесить в ФНЛ.

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