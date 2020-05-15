Дюков: «Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что государство будет решать, возобновится ли сезон в июне.

«Окончательное решение по возобновлению сезона – за государством, региональными органами. Мы еще должны пройти несколько вех.

Первая веха – выход распоряжения, которое регулировало бы возможность въезда иностранцев. Для возобновления сезона клубы должны вернуть легионеров. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен, распоряжение находится на подписи либо у председателя правительства, либо у и.о. Это даст возможность легионерам вернуться в распоряжение клубов.

Следующая веха – согласование регламента. Он передан в Министерство спорта, оно дальше направило регламент на рассмотрение в Роспотребнадзор. Мы знаем, что есть ограничения на тренировки и проведение соревнования на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая. Но мы собираемся провести работу по тому, чтобы снять ограничения. И проведем эту работу. Рассчитываем на понимание региональных властей, так как не проводим массовых мероприятий», – сказал Дюков.

Сегодня исполком РФС решил возобновить сезон с 21 июня.

Матчи будут проходить без зрителей.

Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»