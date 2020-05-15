RMC Sport: «ПСЖ» и «Барселона» намерены подписать Пьянича

«ПСЖ» планирует подписать полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Спортивный директор парижан Леонардо уже давно следит за боснийцем.

К полузащитнику проявляют интерес «Барселона».

По информации источника, полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не хочет уходить из клуба.