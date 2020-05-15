RMC Sport: «ПСЖ» и «Барселона» намерены подписать Пьянича

«ПСЖ» планирует подписать полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Спортивный директор парижан Леонардо уже давно следит за боснийцем.
К полузащитнику проявляют интерес «Барселона».
По информации источника, полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не хочет уходить из клуба.
- Аргентинца могут обменять на Пьянича в «Ювентус».
- В текущем сезоне босниец провел за туринцев 32 матча, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- Сообщалось, что Пьянич согласовал 4-летний контракт с «Барселоной».
Источник: RMC Sport