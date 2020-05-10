Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» все более реален. Игрок согласовал с каталонцами контракт на четыре года, пишет Sport.es.

Впереди – достижение договоренности между клубами. Туринцы оценивают Пьянича в 60 миллионов евро.