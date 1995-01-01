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    Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»

    Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» все более реален. Игрок согласовал с каталонцами контракт на четыре года, пишет Sport.es.

    Впереди – достижение договоренности между клубами. Туринцы оценивают Пьянича в 60 миллионов евро.

    • Также «Ювентусу» интересен обмен Пьянича на хавбека «Барсы» Артура, но бразилец не хочет покидать «Камп Ноу».
    • В сезоне Серии А босниец провел 21 матч, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
    • Оба клуба лидируют в своих лигах.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9917

      Cules2013 1 час назад

      Статистика Пьянича просто поражает. Артур при всех своих травмах, провёл меньше матчей, но статистика та же) Смысл менять молодого и перспективного на пенсионера? Вполне разумно, что Барса требовала доплату.
      Артур хочет играть за Барсу и видно, как он старается, выкладывается на поле. А Пьянича просто прельщает зарплата, статус клуба и 100% гарантия трофеев. В итоге, после неплохого начала, уже через год он будет дохлой мухой на поле и работать на чистых мячах, как это было с Фабрегасом в последние годы или тот же Сонг и Коутиньо. Пьянич уже проиграл в Ювентусе конкуренцию более быстрому и молодому Бентанкуру. Мы (болелы Барсы) критикуем за снижение скорости и самоотдачи Бускетса, говорим, что больше мобильности нужно де Йонгу и т.д. и т.п, отмечаем пользу таких двигателей на поле как Видаль, Месси, Суарез.
      И руководство собирается купить очередного сомнамбулу. Когда уже 21 год, чтобы эти бездари наконец-то ушли из клуба.

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