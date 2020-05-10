Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» все более реален. Игрок согласовал с каталонцами контракт на четыре года, пишет Sport.es.
Впереди – достижение договоренности между клубами. Туринцы оценивают Пьянича в 60 миллионов евро.
- Также «Ювентусу» интересен обмен Пьянича на хавбека «Барсы» Артура, но бразилец не хочет покидать «Камп Ноу».
- В сезоне Серии А босниец провел 21 матч, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
- Оба клуба лидируют в своих лигах.
Источник: Sport.es