Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены у футболистов чемпионата Белоруссии, сообщает Metaratings.
Вирус был выявлен у двух игроков «Ислочи», из-за чего команда самоизолировалась на десять дней, чтобы не создавать сложностей с продолжением чемпионата.
Также коронавирусом заразились два футболиста «Энергетика-БГУ», среди них один легионер. Тест на определение COVID-19 им не делали, так как это создало бы угрозу снятия команды с первенства. Заболевшие лечатся индивидуально.
- Чемпионат Белоруссии единственный в Европе не был прерван из-за пандемии коронавируса.
- «Ислочь» после восьми туров идет на четвертом месте, «Энергетик-БГУ» – на пятом. У обеих команд по 15 очков.
Источник: Metaratings
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