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  • Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

14 мая 2020, 16:00
2

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены у футболистов чемпионата Белоруссии, сообщает Metaratings.

Вирус был выявлен у двух игроков «Ислочи», из-за чего команда самоизолировалась на десять дней, чтобы не создавать сложностей с продолжением чемпионата.

Также коронавирусом заразились два футболиста «Энергетика-БГУ», среди них один легионер. Тест на определение COVID-19 им не делали, так как это создало бы угрозу снятия команды с первенства. Заболевшие лечатся индивидуально.

  • Чемпионат Белоруссии единственный в Европе не был прерван из-за пандемии коронавируса.
  • «Ислочь» после восьми туров идет на четвертом месте, «Энергетик-БГУ» – на пятом. У обеих команд по 15 очков.

Источник: Metaratings

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Белоруссия. Высшая лига СКА-1938
Комментарии (2)
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bob2-77
1589466404
Вообще-то Слуцк и Батэ возглавляет)))
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DeStar
1589471548
Сегодня торпедо проверили экспресс тестами, там 2 или 3 плюсовых теста. Так что и бел чемп закроется явно
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