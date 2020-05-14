Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены у футболистов чемпионата Белоруссии, сообщает Metaratings.

Вирус был выявлен у двух игроков «Ислочи», из-за чего команда самоизолировалась на десять дней, чтобы не создавать сложностей с продолжением чемпионата.

Также коронавирусом заразились два футболиста «Энергетика-БГУ», среди них один легионер. Тест на определение COVID-19 им не делали, так как это создало бы угрозу снятия команды с первенства. Заболевшие лечатся индивидуально.