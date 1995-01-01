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    Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

    Первые случаи заражения коронавирусом выявлены у футболистов чемпионата Белоруссии, сообщает Metaratings.

    Вирус был выявлен у двух игроков «Ислочи», из-за чего команда самоизолировалась на десять дней, чтобы не создавать сложностей с продолжением чемпионата.

    Также коронавирусом заразились два футболиста «Энергетика-БГУ», среди них один легионер. Тест на определение COVID-19 им не делали, так как это создало бы угрозу снятия команды с первенства. Заболевшие лечатся индивидуально.

    • Чемпионат Белоруссии единственный в Европе не был прерван из-за пандемии коронавируса.
    • «Ислочь» после восьми туров возглавляет турнирную таблицу, «Энергетик-БГУ» идет пятым.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      bob2-77 3 минуты назад

      Вообще-то Слуцк и Батэ возглавляет)))

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