Власти Швейцарии выделили 360 миллионов на поддержку футбольных и хоккейных профессиональных лиг

Власти Швейцарии финансово поддержат футбольные и хоккейные профессиональные лиги в условиях пандемии коронавируса. На это выделено 360 миллионов долларов, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.
«Лиги ждет падение продаж билетов, потеря спонсоров. Спорт серьезно страдает от кризисов», – сказали в правительстве Швейцарии.
- Хоккейный чемпионат страны завершили досрочно из-за пандемии.
- По чемпионату Швейцарии по футболу вопрос решается.
- По всему миру от коронавируса умерло более 283000 человек.
Источник: «Р-Спорт»