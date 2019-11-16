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    Власти Швейцарии выделили 360 миллионов на поддержку футбольных и хоккейных профессиональных лиг

    Власти Швейцарии финансово поддержат футбольные и хоккейные профессиональные лиги в условиях пандемии коронавируса. На это выделено 360 миллионов долларов, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

    «Лиги ждет падение продаж билетов, потеря спонсоров. Спорт серьезно страдает от кризисов», – сказали в правительстве Швейцарии.

    • Хоккейный чемпионат страны завершили досрочно из-за пандемии.
    • По чемпионату Швейцарии по футболу вопрос решается.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 283000 человек.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.05.2020 23:40
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