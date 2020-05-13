Власти Швейцарии выделили 360 миллионов на поддержку футбольных и хоккейных профессиональных лиг

Власти Швейцарии финансово поддержат футбольные и хоккейные профессиональные лиги в условиях пандемии коронавируса. На это выделено 360 миллионов долларов, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

«Лиги ждет падение продаж билетов, потеря спонсоров. Спорт серьезно страдает от кризисов», – сказали в правительстве Швейцарии.