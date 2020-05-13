Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Власти Швейцарии выделили 360 миллионов на поддержку футбольных и хоккейных профессиональных лиг

Власти Швейцарии выделили 360 миллионов на поддержку футбольных и хоккейных профессиональных лиг

13 мая 2020, 23:40
1

Власти Швейцарии финансово поддержат футбольные и хоккейные профессиональные лиги в условиях пандемии коронавируса. На это выделено 360 миллионов долларов, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

«Лиги ждет падение продаж билетов, потеря спонсоров. Спорт серьезно страдает от кризисов», – сказали в правительстве Швейцарии.

  • Хоккейный чемпионат страны завершили досрочно из-за пандемии.
  • По чемпионату Швейцарии по футболу вопрос решается.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 283000 человек.

Источник: «Р-Спорт»
Швейцария. Суперлига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1589435614
Воры, жулики! За счеи бедных швейцарских налогоплательщиков, содержат местные клубы!
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
14 августа
3
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
9 августа
2
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+