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    «Атлетико» может потерять из-за коронавируса от 100 до 200 миллионов

    Бюджет «Атлетико» на следующий сезон может сократиться на несколько сотен миллионов евро.

    Пандемия коронавируса снизит бюджет клуба как минимум до 400 миллионов вместо ожидаемых 500 миллионов. В случае непопадания в Лигу чемпионов бюджет составит около 300 миллионов евро. При возобновлении игр чемпионата Испании без зрителей клуб должен будет компенсировать потери владельцам абонементов. Также на финансы «Атлетико» повлияют снижение продаж атрибутики клуба и сокращение спонсорских выплат.

    • Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19.
    • «Атлетико» идет в турнирной таблице шестым.

    Источник: AS

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    12.05.2020 23:03
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