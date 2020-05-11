Депай может перейти в «Барселону»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай привлек внимание «Барселоны», сообщает Don Balon.
По информации источника, голландец может стать для каталонского клуба альтернативой более дорогостоящим Лаутаро Мартинесу и Неймару.
Трансфер 26-летнего футболиста обойдется «Барсе» примерно в 35 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе к Депаю со стороны «ПСЖ», «Милана», «Ромы» и «Лацио».
- Рыночная стоимость игрока – 44 миллиона евро.
- Контракт форварда с «Лионом» истекает в 2021 году.
- В текущем сезоне Депай забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах.
Источник: Don Balon
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