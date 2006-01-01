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    Депай может перейти в «Барселону»

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай привлек внимание «Барселоны», сообщает Don Balon.

    По информации источника, голландец может стать для каталонского клуба альтернативой более дорогостоящим Лаутаро Мартинесу и Неймару.

    Трансфер 26-летнего футболиста обойдется «Барсе» примерно в 35 миллионов евро.

    Ранее стало известно об интересе к Депаю со стороны «ПСЖ», «Милана», «Ромы» и «Лацио».

    • Рыночная стоимость игрока – 44 миллиона евро.
    • Контракт форварда с «Лионом» истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне Депай забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах.

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3057

      Борат 34 минуты назад

      Позор крючкохвостым пищевикам ! Стыдно за спартак !!! Гыгы

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