«Ахмат»: «С некоторыми игроками расторгнем контракты, чтобы сокращать платежную ведомость»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что с некоторыми футболистами клуб расстанется из-за экономической ситуации. В РПЛ чеченцы идут последними.

«Наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о возобновлении или завершении сезона РПЛ] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», – сказал Айдамиров ТАСС.