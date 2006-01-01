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    «Ахмат»: «С некоторыми игроками расторгнем контракты, чтобы сокращать платежную ведомость»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что с некоторыми футболистами клуб расстанется из-за экономической ситуации. В РПЛ чеченцы идут последними.

    «Наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о возобновлении или завершении сезона РПЛ] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», – сказал Айдамиров ТАСС.

    • Евросезон приостановили в марте из-за коронавируса.
    • «Ахмат» непрерывно играет в РПЛ с 2008 года.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 283000 человек.

    Источник: ТАСС

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