«Ахмат»: «С некоторыми игроками расторгнем контракты, чтобы сокращать платежную ведомость»

Конечно, беспрецедентно в ФНЛ платить, как в РПЛ)
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что с некоторыми футболистами клуб расстанется из-за экономической ситуации. В РПЛ чеченцы идут последними.
«Наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о возобновлении или завершении сезона РПЛ] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», – сказал Айдамиров ТАСС.
- Евросезон приостановили в марте из-за коронавируса.
- «Ахмат» непрерывно играет в РПЛ с 2008 года.
- По всему миру от коронавируса умерло более 283000 человек.