Газизов «Какие-то клубы мы потеряем. Возможно, это очищение, и мы научимся зарабатывать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как может пандемия коронавируса повлиять на российскую футбольную экономику.

«Удар будет наверняка тяжелый. Сегодня стоит задача – сохранить как можно больше клубов. Но потери наверняка будут.

Может, это будет какое-то очищение. Возможно, мы допускаем какие-то ошибки. И эта ситуация научит нас чему-то новому, научит зарабатывать», – заявил функционер.