Газизов «Какие-то клубы мы потеряем. Возможно, это очищение, и мы научимся зарабатывать»

скоро будем привыкать к чемпионату без хряков. даже как-то пока представить трудно, что страна разом избавится от такого позора)
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как может пандемия коронавируса повлиять на российскую футбольную экономику.
«Удар будет наверняка тяжелый. Сегодня стоит задача – сохранить как можно больше клубов. Но потери наверняка будут.
Может, это будет какое-то очищение. Возможно, мы допускаем какие-то ошибки. И эта ситуация научит нас чему-то новому, научит зарабатывать», – заявил функционер.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
- В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
- Скончались 1625 человек.