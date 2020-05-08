Газизов «Какие-то клубы мы потеряем. Возможно, это очищение, и мы научимся зарабатывать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как может пандемия коронавируса повлиять на российскую футбольную экономику.
«Удар будет наверняка тяжелый. Сегодня стоит задача – сохранить как можно больше клубов. Но потери наверняка будут.
Может, это будет какое-то очищение. Возможно, мы допускаем какие-то ошибки. И эта ситуация научит нас чему-то новому, научит зарабатывать», – заявил функционер.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
- В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
- Скончались 1625 человек.
Источник: Sports.ru