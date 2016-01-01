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    Газизов «Какие-то клубы мы потеряем. Возможно, это очищение, и мы научимся зарабатывать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как может пандемия коронавируса повлиять на российскую футбольную экономику.

    «Удар будет наверняка тяжелый. Сегодня стоит задача – сохранить как можно больше клубов. Но потери наверняка будут.

    Может, это будет какое-то очищение. Возможно, мы допускаем какие-то ошибки. И эта ситуация научит нас чему-то новому, научит зарабатывать», – заявил функционер.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
    • В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
    • Скончались 1625 человек.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2304

      alarm 8 минут назад

      скоро будем привыкать к чемпионату без хряков. даже как-то пока представить трудно, что страна разом избавится от такого позора)

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