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  • Умяров закупил средства индивидуальной защиты для врачей больницы в Тверской области

Умяров закупил средства индивидуальной защиты для врачей больницы в Тверской области

8 мая 2020, 10:20
6

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пожертвовал деньги больнице в Тверской области.

25 апреля жительница поселка Фирово Ирина Румянцева обратилась к Умярову, рассказав о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей.

На следующий день футболист связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал о том, в чем нуждаются врачи. 27 апреля он перевел деньги на закупку средств индивидуальной защиты.

За счет Умярова были приобретены 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они поступили в больницу.

«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях», – рассказали в администрации Фировской больницы.

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Источник: «Тверьград»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (6)
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Олег1204
1588926620
Этот режим может обеспечить только себя яхтами, шлюхами и обосбеяками, а вот врачей и простых людей самым необходимым нет
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Hektor 84
1588931216
Молоток
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oyabun
1588933365
Мужской поступок! Браво, Наиль!!!
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vka1970
1588944483
Не понятно за что мы платим налоги если вот такие Умяровы и другие из своего кармана оплачивают то, что должны были давно сделать наши власти ? Вопросов нет.Умяров молодой, но правильный пацан.Уважуха.А вот властям вопросов уже вагон и малая тележка.Шли бы они уху варить со своей конституцией.Я не желаю чтобы эти же люди продолжали править нами ещё какое то время.
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САДЫЧОК
1588946478
Умяров -РЕСПЕКТ ! А , Дзюба , Тарасов , Шалимов , Тихонов-НИЧЕГО , да еще и из их рта вонь идёт !
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zigbert
1588962739
Наши власти оказались не готовы к этой эпидемии. Медицинский персонал остро нуждается в средствах защиты. Врачи сами становятся жертвами этой болезни. Умярову респект!
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