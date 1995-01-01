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    Умяров закупил средства индивидуальной защиты для врачей больницы в Тверской области

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пожертвовал деньги больнице в Тверской области.

    25 апреля жительница поселка Фирово Ирина Румянцева обратилась к Умярову, рассказав о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей.

    На следующий день футболист связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал о том, в чем нуждаются врачи. 27 апреля он перевел деньги на закупку средств индивидуальной защиты.

    За счет Умярова были приобретены 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они поступили в больницу.

    «Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях», – рассказали в администрации Фировской больницы.

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    Источник: «Тверьград»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2794

      Hektor 84 11 минут назад

      Молоток

      1
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    • ...
      Рейтинг: +533

      Олег1204 1 час назад

      Этот режим может обеспечить только себя яхтами, шлюхами и обосбеяками, а вот врачей и простых людей самым необходимым нет

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