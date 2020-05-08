Умяров закупил средства индивидуальной защиты для врачей больницы в Тверской области

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пожертвовал деньги больнице в Тверской области.

25 апреля жительница поселка Фирово Ирина Румянцева обратилась к Умярову, рассказав о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей.

На следующий день футболист связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал о том, в чем нуждаются врачи. 27 апреля он перевел деньги на закупку средств индивидуальной защиты.

За счет Умярова были приобретены 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они поступили в больницу.

«Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях», – рассказали в администрации Фировской больницы.