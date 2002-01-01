Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Черчесов – о Федуне: «Никто не застрахован от коронавируса независимо от социального статуса и положения»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги», – сказал Черчесов.

    • На текущий момент болезнь у Федуна протекает не в тяжeлой форме, его жизни ничего не угрожает.
    • Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008-го года.

    «Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

    «Чувствует себя терпимо». Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

    Глушаков: «Федун – сильный духом человек. Он обязательно справится и победит коронавирус»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76544
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru