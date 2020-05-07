Черчесов – о Федуне: «Никто не застрахован от коронавируса независимо от социального статуса и положения»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги», – сказал Черчесов.

На текущий момент болезнь у Федуна протекает не в тяжeлой форме, его жизни ничего не угрожает.

Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008-го года.

«Только кретины могут так поступать». Червиченко высказался о негативных комментариях в адрес Федуна

«Чувствует себя терпимо». Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

Глушаков: «Федун – сильный духом человек. Он обязательно справится и победит коронавирус»