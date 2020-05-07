Боккетти: «Знаю, что однажды вернусь в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил уверенность, что однажды вернется в московский клуб.

«Я буду помнить мое время в «Спартаке», сохраню эти моменты в моем сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в «Спартак», и необязательно в качестве футболиста.

Самый любимый матч – игра с «Тереком», в которой мы победили со счетом 3:0. На стадионе была такая сумасшедшая энергетика, что даже сдавливало воздух! Мы играли в такой атмосфере, что я помню события, будто это было вчера. И, конечно, самый главный момент в «Спартаке» – победы в чемпионате и Суперкубке России.

Хочу пожелать болельщикам поддерживать команду несмотря ни на что. Так, как вы всегда это делали. И команда вернется на топ-уровень, чего, конечно же, заслуживает. Также желаю «Спартаку» много побед и трофеев! Вперед, «Спартак», ты всегда в моем сердце!», – сказал итальянец.