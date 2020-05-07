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    Боккетти: «Знаю, что однажды вернусь в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил уверенность, что однажды вернется в московский клуб.

    «Я буду помнить мое время в «Спартаке», сохраню эти моменты в моем сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в «Спартак», и необязательно в качестве футболиста.

    Самый любимый матч – игра с «Тереком», в которой мы победили со счетом 3:0. На стадионе была такая сумасшедшая энергетика, что даже сдавливало воздух! Мы играли в такой атмосфере, что я помню события, будто это было вчера. И, конечно, самый главный момент в «Спартаке» – победы в чемпионате и Суперкубке России.

    Хочу пожелать болельщикам поддерживать команду несмотря ни на что. Так, как вы всегда это делали. И команда вернется на топ-уровень, чего, конечно же, заслуживает. Также желаю «Спартаку» много побед и трофеев! Вперед, «Спартак», ты всегда в моем сердце!», – сказал итальянец.

    • Сейчас Боккетти выступает за «Верону».
    • За «Спартак» он играл с 2013 по 2019 год.
    • В составе москвичей футболист провел 115 матчей и забил пять голов.

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

    Фанатское объединение «Спартака», созданное в октябре 2005 года.

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22247

      oyabun 8 минут назад

      И ты в нашем сердце, Сальваторе!

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