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    Полузащитник «Локомотива» Тугарев: «Апрель объявили нерабочим – люди собираются в Сочи. Это наш менталитет»

    Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев раскритиковал россиян, которые нарушают карантин и путешествуют по стране.

    – Что сделаешь, когда карантин закончится?

    – Пойду на поле! Да и вообще просто выйду в город и почувствую жизнь.

    – Оправданы ли такие меры ограничения? Многие до сих пор считают, что вирус – фэйк.

    – Сколько людей, столько и мнений. Те, кто считает его фэйком, наверное, приводят факты, что больше людей умирают от других болезней. Но мы видим, как может передаваться этот вирус.

    Да, сейчас когда распространение вируса замедлилось из-за карантина, можно об этом говорить. Но если бы сразу все не закрыли, неясно, к чему бы все привело.

    Мы видим, что происходит в США, где так поступили. Там какое-то бешеное количество зараженных людей! Не могу сказать, что я как-то опасаюсь и сторонюсь вируса. Но и не отрицаю. Просто соблюдаю самоизоляцию.

    – Передвижение по пропускам – не перебор?

    – Думаю, их ввели в первую очередь из-за менталитета нашего народа. Как ты сам сказал, некоторые просто не верят, что коронавирус есть.

    В Европе же нет такого. Им сказали сидеть на карантине, и они все не выходят. Никто не протестует, все выполняют рекомендации, потому что хотят сохранить жизни себе и своим близким.

    А у нас апрель объявили нерабочим. И что произошло? Все люди сразу начали бронировать билеты в Сочи, собираться на шашлыки. И что делать правительству в такой ситуации? Остается только вводить пропуска, – сказал Тугарев.

    • В России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом.
    • Скончались 1 451 человек.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Viper for CSKA 7 минут назад

      Ууууу. "Народишка не тот попался". Молодец парень, о репутации и месте в Думе с молоду нужно озаботиться. А то так другой лизоблюд его получит. О протестах в Берлине он конечно же ничего не слышал. Когда ему, для этого же нужно перестать руководству РФ услуги интимного характера оказывать.

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