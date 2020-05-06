Полузащитник «Локомотива» Тугарев: «Апрель объявили нерабочим – люди собираются в Сочи. Это наш менталитет»

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев раскритиковал россиян, которые нарушают карантин и путешествуют по стране.

– Что сделаешь, когда карантин закончится?

– Пойду на поле! Да и вообще просто выйду в город и почувствую жизнь.

– Оправданы ли такие меры ограничения? Многие до сих пор считают, что вирус – фэйк.

– Сколько людей, столько и мнений. Те, кто считает его фэйком, наверное, приводят факты, что больше людей умирают от других болезней. Но мы видим, как может передаваться этот вирус.

Да, сейчас когда распространение вируса замедлилось из-за карантина, можно об этом говорить. Но если бы сразу все не закрыли, неясно, к чему бы все привело.

Мы видим, что происходит в США, где так поступили. Там какое-то бешеное количество зараженных людей! Не могу сказать, что я как-то опасаюсь и сторонюсь вируса. Но и не отрицаю. Просто соблюдаю самоизоляцию.

– Передвижение по пропускам – не перебор?

– Думаю, их ввели в первую очередь из-за менталитета нашего народа. Как ты сам сказал, некоторые просто не верят, что коронавирус есть.

В Европе же нет такого. Им сказали сидеть на карантине, и они все не выходят. Никто не протестует, все выполняют рекомендации, потому что хотят сохранить жизни себе и своим близким.

А у нас апрель объявили нерабочим. И что произошло? Все люди сразу начали бронировать билеты в Сочи, собираться на шашлыки. И что делать правительству в такой ситуации? Остается только вводить пропуска, – сказал Тугарев.