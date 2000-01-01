Черданцев: «Капелло и Адвокат – ок, это легенды. А что сделал в футболе Николич?»

Он Палыча сделал...
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о возможном назначении главным тренером «Локомотива» Марко Николича, возглавлявшего «Партизан».
«Кто такой Николич? Почему он должен занять одно из всего 16 хорошо оплачиваемых рабочих мест в России? Я всегда был против лимита на футболистов-легионеров, но думаю, что пора ввести лимит на иностранных тренеров. Капелло, Адвокат – ок, это легенды, а что сделал в футболе Николич?» – написал Черданцев в твиттере.
- Ранее сообщалось, что совет директоров «Локомотива» принял решение сменить главного тренера Юрия Семина, встав на сторону генерального директора Василия Кикнадзе.