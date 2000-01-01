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    Черданцев: «Капелло и Адвокат – ок, это легенды. А что сделал в футболе Николич?»

    Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о возможном назначении главным тренером «Локомотива» Марко Николича, возглавлявшего «Партизан».

    «Кто такой Николич? Почему он должен занять одно из всего 16 хорошо оплачиваемых рабочих мест в России? Я всегда был против лимита на футболистов-легионеров, но думаю, что пора ввести лимит на иностранных тренеров. Капелло, Адвокат – ок, это легенды, а что сделал в футболе Николич?» – написал Черданцев в твиттере.

    Источник: твиттер Георгия Черданцева

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4689

      subbotaspartak 28 минут назад

      Он Палыча сделал...

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      Рейтинг: +2011

      Бухбух 1 час назад

      Гоша, вот когда Николичу будет столько же, сколько Капелло и Адвокату, тогда можно будет и спросить. Ну а самому Черданцеву пора бы научиться
      адекватно комментировать.

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      Рейтинг: +2025

      кошмарик > Бухбух 1 час назад

      стесняюсь спросить, а каких высот в свои года достиг Николич? где те команды и игроки из тех команд , которые сей чел тренировал?

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