Игрок ПАОКа Яннулис – об интересе «Локомотива»: «Ничего по этому поводу мне говорили»

Защитник греческого ПАОКа Димитриос Яннулис прокомментировал информацию о своем переходе в «Локомотив». Сообщалось, что московский клуб активизировал переговоры по трансферу грека.

— Что вам известно об интересе «Локомотива»?

— Я читал об этом в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили.

— Но вам было бы интересно попробовать себя в российском чемпионате?

— Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счет будущего.

Между тем агент футболиста Василис Панагиотакис рассказал, что запросов по трансферу Яннулиса в «Локомотив» не поступало. Панагиотакис предположил, что напрямую с москвичами мог контактировать владелец ПАОКа – российский бизнесмен Иван Саввиди.