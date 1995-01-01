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    Игрок ПАОКа Яннулис – об интересе «Локомотива»: «Ничего по этому поводу мне говорили»

    Защитник греческого ПАОКа Димитриос Яннулис прокомментировал информацию о своем переходе в «Локомотив». Сообщалось, что московский клуб активизировал переговоры по трансферу грека.

    — Что вам известно об интересе «Локомотива»?

    — Я читал об этом в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили.

    — Но вам было бы интересно попробовать себя в российском чемпионате?

    — Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счет будущего.

    Между тем агент футболиста Василис Панагиотакис рассказал, что запросов по трансферу Яннулиса в «Локомотив» не поступало. Панагиотакис предположил, что напрямую с москвичами мог контактировать владелец ПАОКа – российский бизнесмен Иван Саввиди.

    • Контракт Яннулиса с ПАОКом рассчитан до 2022 года.
    • Стоимость грека – 3.5 миллиона евро.
    • В сезоне Суперлиги он провел 25 матчей, сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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