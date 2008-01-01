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    «Локомотив» активизировал переговоры по трансферу защитника ПАОКа Яннулиса

    «Локомотив» по-прежнему желает заполучить левого защитника греческого ПАОКа Димитриоса Яннулиса. Несколько часов назад москвичи активизировали переговоры, пишет журналист Василис Темпелис.

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов добавляет, что широкие связи в Греции имеет заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрея Лосюка.

    • Контракт Яннулиса с ПАОКом рассчитан до 2022 года.
    • Яннулис – четвертый по стоимости игрок ПАОКа (3,5 миллиона евро).
    • В сезоне Суперлиги он провел 25 матчей, сделал три результативные передачи.

    Источник: твиттер Василиса Темпелиса

    Журналист греческого издания Sport24. Специализируется на новостях трансферного рынка.

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