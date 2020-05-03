«Локомотив» активизировал переговоры по трансферу защитника ПАОКа Яннулиса

«Локомотив» по-прежнему желает заполучить левого защитника греческого ПАОКа Димитриоса Яннулиса. Несколько часов назад москвичи активизировали переговоры, пишет журналист Василис Темпелис.

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов добавляет, что широкие связи в Греции имеет заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрея Лосюка.