«Локомотив» активизировал переговоры по трансферу защитника ПАОКа Яннулиса

«Локомотив» по-прежнему желает заполучить левого защитника греческого ПАОКа Димитриоса Яннулиса. Несколько часов назад москвичи активизировали переговоры, пишет журналист Василис Темпелис.
Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов добавляет, что широкие связи в Греции имеет заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрея Лосюка.
- Контракт Яннулиса с ПАОКом рассчитан до 2022 года.
- Яннулис – четвертый по стоимости игрок ПАОКа (3,5 миллиона евро).
- В сезоне Суперлиги он провел 25 матчей, сделал три результативные передачи.
Источник: твиттер Василиса Темпелиса
Журналист греческого издания Sport24. Специализируется на новостях трансферного рынка.