Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Агент: «Локомотив» действительно интересуется Яннулисом»

    Джеки Муал, агент защитника ПАОКа Димитриоса Яннулиса, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

    «Интерес «Локомотива» к Димитрису? Да, интерес есть. Они заинтересовались им еще три недели назад», – отметил Муал.

    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в двух игроках из чемпионата Греции.
    • В этом сезоне Яннулис провел 20 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Контракт Яннулиса с ПАОКом рассчитан до 2022 года.

    Hellas Football: «Локомотив» заинтересовался вратарем сборной Греции Баркасом

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74921
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru