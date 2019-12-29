Агент: «Локомотив» действительно интересуется Яннулисом»

Джеки Муал, агент защитника ПАОКа Димитриоса Яннулиса, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

«Интерес «Локомотива» к Димитрису? Да, интерес есть. Они заинтересовались им еще три недели назад», – отметил Муал.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в двух игроках из чемпионата Греции.

В этом сезоне Яннулис провел 20 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Контракт Яннулиса с ПАОКом рассчитан до 2022 года.

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