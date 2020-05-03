Врачи брестского «Динамо» на матче с «Белшиной» помогли болельщику, которому стало плохо

Во время матча седьмого тура чемпионата Белоруссии между «Белшиной» и брестским «Динамо» (0:3) болельщику на трибунах стало плохо. На помощь ему подошли врачи гостей и находились с ним до прибытия скорой.

Болельщики в Бобруйске поблагодарили врачей «Динамо» аплодисментами, жизни фаната ничего не угрожает.