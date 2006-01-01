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    Врачи брестского «Динамо» на матче с «Белшиной» помогли болельщику, которому стало плохо

    Во время матча седьмого тура чемпионата Белоруссии между «Белшиной» и брестским «Динамо» (0:3) болельщику на трибунах стало плохо. На помощь ему подошли врачи гостей и находились с ним до прибытия скорой.

    Болельщики в Бобруйске поблагодарили врачей «Динамо» аплодисментами, жизни фаната ничего не угрожает.

    • «Белшина» за семь туров не одержала ни одной победы.
    • «Динамо» идет в таблице седьмым.
    • Белоруссия – единственная страна в Европе, где профессионально играют в футбол в условиях пандемии коронавируса.

    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2917

      Давид59 10 минут назад

      Вообще-то скорая должна присутствовать на каждом матче.

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