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  • Радимов: «Алиев даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак»

Радимов: «Алиев даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак»

3 мая 2020, 10:15
25

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева о том, что коронавирус нужен для того, чтобы «наворовать денег». Радимов считает украинца мудаком.

«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус фигня и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Андрея Шевченко и Сергея Реброва», – написал Радимов.

Источник: твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Алиев Александр Радимов Владислав
Комментарии (25)
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Сильвербой
1588490917
Первое себе оставил?
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Давид59
1588491375
Английский премьер, российский премьер, принц Чарльз, ещё много кто в этом списке - по мнению Алиева тупые?
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alex1951
1588491449
Спасибо КоронаВирусу....Как много интересных,полезных вещей мы познаем во время карантина. Футболисты ,чей главный орган - это ноги ,плавно переместился в голову и теперь там мочат всех по полной))))
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фанат джигурды
1588494158
Радимов застолбил за собой 1-е место. А Алиев если правда именно так сказал, то респект!!!
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yarik1_78
1588495399
А сам то давно в зеркало смотрелся?Первое место Владислав точно твоё.
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Бухбух
1588498234
Интеллекта у Алиева оказалось поболее, чем у Радимова.
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rash1959
1588498480
Конечно первое место на том конкурсе у радимова, без вариантов.
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O-Z
1588503444
Вообще брать с кого то пример, эта черта дебилов. Я считаю саморазвитие это и есть сила, но кто то мудак, а кто то дебил, кто то пофигист.. перечислять можно бесконечно.
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mutabor0992
1588508407
Кому как не владику знать о муТаках...Походу он организатор этого конкурса.
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portero
1588530555
молодец Радимов , первое место для себя забил!
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