Радимов: «Алиев даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева о том, что коронавирус нужен для того, чтобы «наворовать денег». Радимов считает украинца мудаком.

«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус фигня и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Андрея Шевченко и Сергея Реброва», – написал Радимов.