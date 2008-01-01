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    Радимов: «Алиев даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева о том, что коронавирус нужен для того, чтобы «наворовать денег». Радимов считает украинца мудаком.

    «А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус фигня и они не заболеют? Этот клоундей, похоже,,даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Андрея Шевченко и Сергея Реброва», – написал Радимов.

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7151

      mihail200606 21 минуту назад

      Это да..

      0
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      Рейтинг: +885

      yarik1_78 44 минуты назад

      А сам то давно в зеркало смотрелся?Первое место Владислав точно твоё.

      4
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      Рейтинг: +58

      risbichmo 55 минут назад

      На первом месте весь ФК синит.

      3
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      Рейтинг: +649

      фанат джигурды 1 час назад

      Радимов застолбил за собой 1-е место.

      А Алиев если правда именно так сказал, то респект!!!

      5
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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну так то так и есть короновирус был выведен специально, одна из основных версий, кроме той где китаец съел летучую мышь.. в которую наверно этот радим верит больше..
      а я вот сколоняюсь к 1 версии, то что кому то захотелось бабло поднять

      1
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      Рейтинг: +2507

      solodealer > Фанат Рубина 1 час назад

      ... не надо ни к кому и не у чему "склоняться")))
      Надо ПОБОЛЬШЕ ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ... Вникнутьв доказательства и обосгования... Потом внутри большого объёма накопленной РАЗНОПЛАНОВОЙ информации...САМА СОБОЙ начнёт доминировать самая вероятная версия))) Впрочем..никогда нигде не появится достаточно доказательств её 100%-й непогрешимости)))

      0
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      Рейтинг: +2319

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +8075

      alex1951 1 час назад

      Спасибо КоронаВирусу....Как много интересных,полезных вещей мы познаем во время карантина.
      Футболисты ,чей главный орган - это ноги ,плавно переместился в голову и теперь там мочат всех по полной))))

      2
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      Рейтинг: +2507

      solodealer > alex1951 1 час назад

      Есть такое))) Футболистам не разрешено заниматься тем, за что им платят -ДВИГАТЬ НОГАМИ и они решили подвигать ещё чем-нибудь...ЗАБЫТЫМ... Кто языком, кто..."извилиной"))) Получается, в лучшем случае...ЗАБАВНО...
      К сожалению, К-вирус не помогает нам как-то получше понять нашу "власть"...
      КАК БЫЛИ ВОРОВАТЫМИ МУДАКАМИ, ТАК И ОСТАЛИСЬ...+
      Пока эпидемия шла (и идёт!) вверх....приказа ввести "масочный режим" не было...И вот..заговорили о "постепенной отмене ограничений"... И ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ПРИКАЗ... Наверное, потому, что они НАКОНЕЦ, пошили достаточно масок и решили ещё И НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ? +

      1
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      Рейтинг: +2906

      Давид59 1 час назад

      Английский премьер, российский премьер, принц Чарльз, ещё много кто в этом списке - по мнению Алиева тупые?

      0
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      Рейтинг: +2507

      solodealer > Давид59 1 час назад

      ЕСТЕСТВЕННО!
      А Вас...это...удивляет?
      Все перечисленные Вами персонажи... (как и многие другие) являются ТУПЫМИ ПО МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА! К которому, безусловно алиевы принадлежат)))
      И именно ЭТО БОЛЬШИНСТВО и выбирает нам "власть")))+

      0
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      Рейтинг: +235

      Mityai90 > solodealer 1 час назад

      А как называется болезнь когда пишут с капсом?

      2
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      Рейтинг: +1732

      serhio80 > Давид59 41 минуту назад

      Российский премьер сидит на даче, с миллион раз проверенной обслугой. Где он блеать мог заразиться? Вот и подумай кого тупым считают

      1
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      Рейтинг: +20193

      пьяныйхоровод 1 час назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +5880

      Сильвербой 1 час назад

      Первое себе оставил?

      5
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      Рейтинг: +2906

      Давид59 > Сильвербой 1 час назад

      Вопрос справедливый. Влад по поводу первого места даже не намекнул

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