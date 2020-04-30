Главные новости дня. Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона, «ПСЖ» признан чемпионом Франции

«Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП

«СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

«Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

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«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

Чемпионат Франции официально завершен

Окружение Роналду может быть причастно к появлению информации о повторном заражении Дибалы коронавирусом

ESPN: Бундеслига не возобновится 9 мая из-за немецкого правительства

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