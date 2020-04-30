Главные новости дня. Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона, «ПСЖ» признан чемпионом Франции

«Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП
«СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
«Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина
Геркус: «Семак мог возглавить «Локомотив»
«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон
Чемпионат Франции официально завершен
Окружение Роналду может быть причастно к появлению информации о повторном заражении Дибалы коронавирусом
ESPN: Бундеслига не возобновится 9 мая из-за немецкого правительства
«ПСЖ» посвятил победу в Лиге 1 медицинским работникам, борющимся с коронавирусом
«Лион» может подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции из-за досрочного завершения сезона