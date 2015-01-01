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    «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

    Несколько клубов РПЛ из верхней части турнирной таблицы готовы выступить за то, чтобы доиграть текущий чемпионат.

    По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».

    Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть чемпионат за 6-7 недель, а «Локомотив» выступает за досрочное завершение сезона при условии признания результатов по итогам 22 туров.

    • Чемпионат был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в девять очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12966

      vka1970 39 минут назад

      Чисто зрелищ но по компу досмотреть и я согласен.Но на стадион не пойду ни в коем разе.Вирус не дремлет.

      1
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      Рейтинг: +8751

      ufos73 50 минут назад

      Пи*дит этот Чемпион! Федун каждый день говорит, пора закрывать эту лавочку, а тут Спартак, типа хочет доиграть...

      2
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      Рейтинг: +2704

      Hektor 84 55 минут назад

      Я не понимаю почему за провокации не банят этих отморозков бората и аларма?

      2
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      Рейтинг: +8751

      ufos73 > Hektor 84 52 минуты назад

      Наверно очень близко знакомы с админом, сексуально близко, других причин то же не вижу

      2
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      Рейтинг: +2337

      alarm 1 час назад

      цска и краснодар - понятно. а рылы-то чего хотят? им сейчас надо молиться, чтобы досрочно завершили, только так хряки сохранят прописку в вышке. позор!

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      Рейтинг: +10912

      vladimir-7 > alarm 1 час назад

      Теоретически могут войти в пятерку лидеров, а могут и скатиться вниз. Тут 50 на 50.

      3
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      Рейтинг: +4674

      subbotaspartak > vladimir-7 13 минут назад

      Владимир, нелогично пытаться объяснить что-либо куче дерьма. Не общайся с уродами.

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