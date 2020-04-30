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  • «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

30 апреля 2020, 17:01
13

Несколько клубов РПЛ из верхней части турнирной таблицы готовы выступить за то, чтобы доиграть текущий чемпионат.

По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».

Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть чемпионат за 6-7 недель, а «Локомотив» выступает за досрочное завершение сезона при условии признания результатов по итогам 22 туров.

  • Чемпионат был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
  • «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в девять очков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Спартак
Комментарии (13)
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Hektor 84
1588258323
Я не понимаю почему за провокации не банят этих отморозков бората и аларма?
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ufos73
1588258618
Пи*дит этот Чемпион! Федун каждый день говорит, пора закрывать эту лавочку, а тут Спартак, типа хочет доиграть...
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vka1970
1588259316
Чисто зрелищ но по компу досмотреть и я согласен.Но на стадион не пойду ни в коем разе.Вирус не дремлет.
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alex1951
1588266760
Похоже Коронный Вирус трахнул этих сильно по голове...... понятно не всех,а лишь нашальников энтих *********))) Теперь будем посмотреть ,хто победит в борьбе идиотов ,для которых закон - просто Говн.....
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vladimir-7
1588267096
Вообще-то, самые решительные игры остаются для окончательного распределения мест, как наверху таблицы, так и внизу.
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sochi-2013
1588414109
Самый большой облом для Сочи случился - когда им еще такой состав собрать?!
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