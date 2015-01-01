«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

Чисто зрелищ но по компу досмотреть и я согласен.Но на стадион не пойду ни в коем разе.Вирус не дремлет.
Несколько клубов РПЛ из верхней части турнирной таблицы готовы выступить за то, чтобы доиграть текущий чемпионат.
По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».
Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть чемпионат за 6-7 недель, а «Локомотив» выступает за досрочное завершение сезона при условии признания результатов по итогам 22 туров.
- Чемпионат был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
- «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в девять очков.