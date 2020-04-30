«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

Несколько клубов РПЛ из верхней части турнирной таблицы готовы выступить за то, чтобы доиграть текущий чемпионат.

По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».

Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть чемпионат за 6-7 недель, а «Локомотив» выступает за досрочное завершение сезона при условии признания результатов по итогам 22 туров.