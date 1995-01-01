«ПСЖ» посвятил победу в Лиге 1 медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

Врачам по уху что им там посвятили. ПСЖ лучше бы призовые медикам и персоналу больниц раздали, тогда б это действительно было ощутимо.
«ПСЖ» опубликовал официальное заявление по поводу признания команды чемпионом Франции в сезоне-2019/20.
«Этот чемпионский титул стал девятым в нашей истории. Клуб посвящает его всем работникам сферы здравоохранения, тысячам профессионалов, которые ежедневно работают, чтобы в стране все было хорошо», – говорится в публикации.
- Розыгрыш Лиги 1 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
- Во Франции эта инфекция выявлена у более чем 166 тысяч человек.