«ПСЖ» посвятил победу в Лиге 1 медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

«ПСЖ» опубликовал официальное заявление по поводу признания команды чемпионом Франции в сезоне-2019/20.

«Этот чемпионский титул стал девятым в нашей истории. Клуб посвящает его всем работникам сферы здравоохранения, тысячам профессионалов, которые ежедневно работают, чтобы в стране все было хорошо», – говорится в публикации.