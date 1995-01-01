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    «ПСЖ» посвятил победу в Лиге 1 медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

    «ПСЖ» опубликовал официальное заявление по поводу признания команды чемпионом Франции в сезоне-2019/20.

    «Этот чемпионский титул стал девятым в нашей истории. Клуб посвящает его всем работникам сферы здравоохранения, тысячам профессионалов, которые ежедневно работают, чтобы в стране все было хорошо», – говорится в публикации.

    • Розыгрыш Лиги 1 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
    • Во Франции эта инфекция выявлена у более чем 166 тысяч человек.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1166

      GermanVo 3 минуты назад

      Врачам по уху что им там посвятили. ПСЖ лучше бы призовые медикам и персоналу больниц раздали, тогда б это действительно было ощутимо.

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      Рейтинг: +752

      СвинкаСправедливости 53 минуты назад

      Да никому их победа не нужна.

      0
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