Геркус: «Семак мог возглавить «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.

«В том числе, нами рассматривался и Семак. Он отреагировал на это очень благожелательно. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», – сказал Геркус.