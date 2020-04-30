Геркус: «Семак мог возглавить «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.
«В том числе, нами рассматривался и Семак. Он отреагировал на это очень благожелательно. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», – сказал Геркус.
- Геркус был генеральным директором «Локомотива» с 2016 по 2018 год. При нем москвичи стали чемпионами России.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В первом же сезоне на посту главного тренера он выиграл чемпионат страны.
Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова