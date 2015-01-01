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    Геркус: «Семак мог возглавить «Локомотив»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе возникала идея пригласить на пост главного тренера Сергея Семака.

    «В том числе, нами рассматривался и Семак. Он отреагировал на это очень благожелательно. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», – сказал Геркус.

    • Геркус был генеральным директором «Локомотива» с 2016 по 2018 год. При нем москвичи стали чемпионами России.
    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В первом же сезоне на посту главного тренера он выиграл чемпионат страны.

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3771

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      А чем Семак сильнее Сёмина ??? Уфа всех громила ???
      В Зенит можно даже самого Геркуса поставить, с влиянием и возможностями Газпрома , место в тройке по-любому будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9041

      parevg 42 минуты назад

      Может мог, а может и нет...
      Зачем говорить о том что было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2337

      alarm 1 час назад

      а в итоге дважды натянул хряков в этом сезоне. позор спартаку, стыдно за спартак!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9041

      parevg > alarm 43 минуты назад

      Стыдно за родителей аларма

      0
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      Рейтинг: +4674

      subbotaspartak > parevg 11 минут назад

      Их у него не было. Эту кучу дерьма свинья выгадила, он в принципе наш человек.

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