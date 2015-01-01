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    «Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП

    Автомобиль бывшего полузащитника ЦСКА и «Локомотива» Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре.

    По информации «Мутко против», инцидент произошел вечером 29 апреля. Сотрудники полиции пытались остановить красный BMW, однако водитель отказался выполнять требования правоохранителей и устроил погоню, которая закончилась массовой аварией.

    «Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) – бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны». Однако по предварительным данным, за рулeм был не сам Амир, а его друг – ещe один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере, именно ему Амир дал машину покататься.

    После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан. При этом на автомобиле были «левые» номера – официально такие номера числятся за «мерседесом». Владелец же «мерседеса» утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину-двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал», – сообщает источник.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +385

      Ziklop 48 минут назад

      Мафия однако, показатель что чела шрафовали и не слушали, с пропусками такая же херня будет, " кривая программа дофина косяков и все на нищих, пистаполы депутаты, журналюги богатеи и вся влпсть катается где хочет , а остальные рабы в клетку"

      0
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      Рейтинг: +2318

      alarm 1 час назад

      бывший игрок Дружбы и Барселоны. звучит.

      1
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      Рейтинг: +600

      фанат джигурды 1 час назад

      Машина одного, за рулём другой, оформлена на третьего бмв двойник мерседеса, левые номера...


      Тут и Марья Сергеевна Швецова не разберётся!!!

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