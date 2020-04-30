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  • «Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП

«Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП

30 апреля 2020, 08:50
4

Автомобиль бывшего полузащитника ЦСКА и «Локомотива» Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре.

По информации «Мутко против», инцидент произошел вечером 29 апреля. Сотрудники полиции пытались остановить красный BMW, однако водитель отказался выполнять требования правоохранителей и устроил погоню, которая закончилась массовой аварией.

«Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) – бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны». Однако по предварительным данным, за рулeм был не сам Амир, а его друг – ещe один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере, именно ему Амир дал машину покататься.

После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан. При этом на автомобиле были «левые» номера – официально такие номера числятся за «мерседесом». Владелец же «мерседеса» утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину-двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал», – сообщает источник.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Натхо Амир
Комментарии (4)
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фанат джигурды
1588229281
Машина одного, за рулём другой, оформлена на третьего бмв двойник мерседеса, левые номера... Тут и Марья Сергеевна Швецова не разберётся!!!
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Ziklop
1588232053
Мафия однако, показатель что чела шрафовали и не слушали, с пропусками такая же херня будет, " кривая программа дофина косяков и все на нищих, пистаполы депутаты, журналюги богатеи и вся влпсть катается где хочет , а остальные рабы в клетку"
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Hektor 84
1588239274
Та что за бред дал покататься? Такие богатеи свои машины не дают покататься. Скорее за рулем Натхо и сидел а Хаконову приплатили чтоб взял на себя. Чтоб не запятнать репутацию. А то уже с двоих хромоножек сняли короны.
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