«Мутко против»: экс-игрок «Дружбы» Хаконов на машине Амира Натхо устроил в Краснодаре погоню от полиции, спровоцировав массовое ДТП

Автомобиль бывшего полузащитника ЦСКА и «Локомотива» Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре.

По информации «Мутко против», инцидент произошел вечером 29 апреля. Сотрудники полиции пытались остановить красный BMW, однако водитель отказался выполнять требования правоохранителей и устроил погоню, которая закончилась массовой аварией.

«Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) – бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны». Однако по предварительным данным, за рулeм был не сам Амир, а его друг – ещe один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере, именно ему Амир дал машину покататься.

После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан. При этом на автомобиле были «левые» номера – официально такие номера числятся за «мерседесом». Владелец же «мерседеса» утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину-двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал», – сообщает источник.