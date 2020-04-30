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    Окружение Роналду может быть причастно к появлению информации о повторном заражении Дибалы коронавирусом

    Окружение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться причастным к распространению фейковых новостей.

    По информации Corriere dello Sport, представителей португальца подозревают в появлении информации о повторном заражении форварда Пауло Дибалы коронавирусом.

    Предполагается, что таким образом Роналду пытается отложить свое возвращение из Португалии в Италию.

    • 35-летний футболист находится на острове Мадейра с семьей.
    • В Италии коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

    Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал четвертый положительный тест на коронавирус

    Источник: Corriere dello Sport

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