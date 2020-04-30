Окружение Роналду может быть причастно к появлению информации о повторном заражении Дибалы коронавирусом

Окружение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться причастным к распространению фейковых новостей.
По информации Corriere dello Sport, представителей португальца подозревают в появлении информации о повторном заражении форварда Пауло Дибалы коронавирусом.
Предполагается, что таким образом Роналду пытается отложить свое возвращение из Португалии в Италию.
- 35-летний футболист находится на острове Мадейра с семьей.
- В Италии коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.
Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал четвертый положительный тест на коронавирус
Источник: Corriere dello Sport