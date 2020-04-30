Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал четвертый положительный тест на коронавирус

Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, назвала недостоверной информацию о том, что аргентинский футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.
«Пауло не сдавал положительный тест. Нужно подождать результатов. Не знаю, откуда появилась эта информация, но точно не от нас. Я сдала отрицательный тест. Пока у нас нет информации, поэтому мы не спешим что-либо говорить», – сказала Сабатини.
- 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
- Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.
Источник: TyC Sports