Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал четвертый положительный тест на коронавирус

Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, назвала недостоверной информацию о том, что аргентинский футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.

«Пауло не сдавал положительный тест. Нужно подождать результатов. Не знаю, откуда появилась эта информация, но точно не от нас. Я сдала отрицательный тест. Пока у нас нет информации, поэтому мы не спешим что-либо говорить», – сказала Сабатини.