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    Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал четвертый положительный тест на коронавирус

    Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, назвала недостоверной информацию о том, что аргентинский футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.

    «Пауло не сдавал положительный тест. Нужно подождать результатов. Не знаю, откуда появилась эта информация, но точно не от нас. Я сдала отрицательный тест. Пока у нас нет информации, поэтому мы не спешим что-либо говорить», – сказала Сабатини.

    • 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

    Источник: TyC Sports

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