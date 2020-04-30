Фати может заменить Санчо в «Боруссии»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в Германии.
По информации Daily Mail, испанец интересен дортмундской «Боруссии», которая ищет замену Джейдону Санчо.
Сообщается, что каталонский клуб может согласиться на аренду своего воспитанника или продажу с опцией обратного выкупа.
- 17-летний игрок провел за «Барсу» в текущем сезоне 24 матча, забил пять голов и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость Фати – 36 миллионов евро.
- Санчо может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Реал».
Источник: Daily Mail