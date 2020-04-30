Фати может заменить Санчо в «Боруссии»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в Германии.

По информации Daily Mail, испанец интересен дортмундской «Боруссии», которая ищет замену Джейдону Санчо.

Сообщается, что каталонский клуб может согласиться на аренду своего воспитанника или продажу с опцией обратного выкупа.