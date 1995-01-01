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    Фати может заменить Санчо в «Боруссии»

    Вингер «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в Германии.

    По информации Daily Mail, испанец интересен дортмундской «Боруссии», которая ищет замену Джейдону Санчо.

    Сообщается, что каталонский клуб может согласиться на аренду своего воспитанника или продажу с опцией обратного выкупа.

    • 17-летний игрок провел за «Барсу» в текущем сезоне 24 матча, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость Фати – 36 миллионов евро.
    • Санчо может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Реал».

    Источник: Daily Mail

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