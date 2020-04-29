Мбаппе – лучший молодой футболист мира по версии ESPN

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан ESPN лучшим молодым игроком мира в возрасте до 21 года.

В первой тройке оказались полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. При оценке футболистов в расчет брались регулярность выступлений и уровень турниров, в которых принимали участие игроки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Килиант Мбаппе.

2. Джейдон Санчо.

3. Трент Александер-Арнольд.

4. Винисиус Жуниор.

5. Кай Хаверц.

6. Маттейс де Лигт.

7. Джанлуиджи Доннарумма.

8. Эрлинг Холанд.

9. Федерико Вальверде.

10. Жоау Фелиш.