Мбаппе – лучший молодой футболист мира по версии ESPN

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан ESPN лучшим молодым игроком мира в возрасте до 21 года.
В первой тройке оказались полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. При оценке футболистов в расчет брались регулярность выступлений и уровень турниров, в которых принимали участие игроки.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Килиант Мбаппе.
2. Джейдон Санчо.
3. Трент Александер-Арнольд.
4. Винисиус Жуниор.
5. Кай Хаверц.
6. Маттейс де Лигт.
8. Эрлинг Холанд.
10. Жоау Фелиш.
Источник: ESPN