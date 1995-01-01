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    Мбаппе – лучший молодой футболист мира по версии ESPN

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан ESPN лучшим молодым игроком мира в возрасте до 21 года.

    В первой тройке оказались полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. При оценке футболистов в расчет брались регулярность выступлений и уровень турниров, в которых принимали участие игроки.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Килиант Мбаппе.

    2. Джейдон Санчо.

    3. Трент Александер-Арнольд.

    4. Винисиус Жуниор.

    5. Кай Хаверц.

    6. Маттейс де Лигт.

    7. Джанлуиджи Доннарумма.

    8. Эрлинг Холанд.

    9. Федерико Вальверде.

    10. Жоау Фелиш.

    Источник: ESPN

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