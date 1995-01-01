Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Агент Трабукки – о трансфере Миранчука в Италию: «Если бы у Алексея был паспорт Евросоюза, он уже бы перевозил вещи»

    Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Серию А.

    «Наверное, никто в Италии сейчас не готов использовать 1 мая свою единственную вакансию легионера на Алексея Миранчука. Но через месяц-два, если не будет других интересных кандидатур не из стран Евросоюза, бразильской звезды, перспективного аргентинца, звезды из Уругвая, почему бы и нет?

    Надо ждать середины трансферного окна. Как «Милан» может хотеть Миранчука, когда там не знают, кто будет главным тренером? Если бы у Алексея был европейских паспорт, он бы уже перевозил вещи в Италию», – сказал Трабукки.

    • Миранчук мог перейти в «Милан» зимой, но «Локомотив не устроила предложенная за игрока сумма.
    • Рыночная стоимость россиянина – 14,5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3506

      BarStep 2 часа назад

      А что у них там, тож лимит на легов?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru