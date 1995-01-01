Агент Трабукки – о трансфере Миранчука в Италию: «Если бы у Алексея был паспорт Евросоюза, он уже бы перевозил вещи»

А что у них там, тож лимит на легов?
Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Серию А.
«Наверное, никто в Италии сейчас не готов использовать 1 мая свою единственную вакансию легионера на Алексея Миранчука. Но через месяц-два, если не будет других интересных кандидатур не из стран Евросоюза, бразильской звезды, перспективного аргентинца, звезды из Уругвая, почему бы и нет?
Надо ждать середины трансферного окна. Как «Милан» может хотеть Миранчука, когда там не знают, кто будет главным тренером? Если бы у Алексея был европейских паспорт, он бы уже перевозил вещи в Италию», – сказал Трабукки.
- Миранчук мог перейти в «Милан» зимой, но «Локомотив не устроила предложенная за игрока сумма.
- Рыночная стоимость россиянина – 14,5 миллионов евро.