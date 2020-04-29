Агент Трабукки – о трансфере Миранчука в Италию: «Если бы у Алексея был паспорт Евросоюза, он уже бы перевозил вещи»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Серию А.

«Наверное, никто в Италии сейчас не готов использовать 1 мая свою единственную вакансию легионера на Алексея Миранчука. Но через месяц-два, если не будет других интересных кандидатур не из стран Евросоюза, бразильской звезды, перспективного аргентинца, звезды из Уругвая, почему бы и нет?

Надо ждать середины трансферного окна. Как «Милан» может хотеть Миранчука, когда там не знают, кто будет главным тренером? Если бы у Алексея был европейских паспорт, он бы уже перевозил вещи в Италию», – сказал Трабукки.