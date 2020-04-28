Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Чернышов: «Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы довериться. Если бы был такой менеджер, клуб чаще бы брал призы»

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов обратил внимание на менеджерскую проблему в клубе. По мнению специалиста, из-за нее москвичи недобирают призов.

    — Вам нравится, как клуб сейчас управляется? И как он выступает в последнее время?

    — После долгого времени команда стала чемпионом. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны поблагодарить Федуна за то, что он сделал. Однако другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, которые много хорошего сделали. И с футболистами — не всегда оно красивое. Часты ошибки в трансферной политике. «Спартак» в этом плане страдает сильнее всего.

    Не знаю, как будет при новом гендиректоре. Но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Леонид Федун не нашел своего Адриано Галлиани (экс-менеджер «Милана» – прим. «Бомбардир»), которому можно было бы полностью довериться. Если бы был такой менеджер, «Спартак» чаще выигрывал бы призы.

    — Почему у Федуна не получается найти такого менеджера?

    — Человек, который построил такой бизнес, хорошо разбирается в людях, в подборе кадров. Наверняка люди рассказывают правильные вещи, однако, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Все ведь проверяется деньгами. И многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе все говорится и делается правильно, но потом что-то меняется.

    • Чернышов тренировал «Спартак» в 2003 году.
    • В качестве тренера он брал третье место чемпионата Грузии с «Динамо».
    • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2020 23:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76315
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru