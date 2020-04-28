Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чернышов: «Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы довериться. Если бы был такой менеджер, клуб чаще бы брал призы»

Чернышов: «Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы довериться. Если бы был такой менеджер, клуб чаще бы брал призы»

28 апреля 2020, 23:35
5

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов обратил внимание на менеджерскую проблему в клубе. По мнению специалиста, из-за нее москвичи недобирают призов.

— Вам нравится, как клуб сейчас управляется? И как он выступает в последнее время?

— После долгого времени команда стала чемпионом. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны поблагодарить Федуна за то, что он сделал. Однако другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, которые много хорошего сделали. И с футболистами — не всегда оно красивое. Часты ошибки в трансферной политике. «Спартак» в этом плане страдает сильнее всего.

Не знаю, как будет при новом гендиректоре. Но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Леонид Федун не нашел своего Адриано Галлиани (экс-менеджер «Милана» – прим. «Бомбардир»), которому можно было бы полностью довериться. Если бы был такой менеджер, «Спартак» чаще выигрывал бы призы.

— Почему у Федуна не получается найти такого менеджера?

— Человек, который построил такой бизнес, хорошо разбирается в людях, в подборе кадров. Наверняка люди рассказывают правильные вещи, однако, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Все ведь проверяется деньгами. И многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе все говорится и делается правильно, но потом что-то меняется.

  • Чернышов тренировал «Спартак» в 2003 году.
  • В качестве тренера он брал третье место чемпионата Грузии с «Динамо».
  • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Чернышов Андрей Федун Леонид Галлиани Адриано
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1588142316
А они и так регулярно берет кубок соли.
Ответить
New Life
1588146192
Бред
Ответить
АртурZaСМ
1588146520
Федун, конечно, молодец, но берёт на должности всяких Измайловых, Цорнов и других клоунов по блату, а потом ждёт от этой клоунады чего то выдающегося...
Ответить
САДЫЧОК
1588156479
Чернышов . это Федун менеджер у Алекперова !
Ответить
JTherry
1588180245
Чернышов решил стать тем самым Галлиани в Спартаке?))
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+