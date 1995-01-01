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    Лингард: «Когда выступал за «МЮ» U-18, большую часть матчей проводил за U-16»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился воспоминаниями о том, как попал в первую команду.

    «Я всегда был очень низеньким. Когда я был в команде U-18, то большую часть матчей проводил за U-16, потому что многие были больше меня. Но меня это не расстраивало.

    Я старательно работал, делал все как требовалось.

    Я несколько раз уходил в аренду, Мне нужно было биться за место в составе. Вернувшись в «Юнайтед», я должен был навязывать конкуренцию.

    В дебютном матче я получил травму и вылетел на 6 месяцев, так что у меня было много неудач. Но если ты продолжаешь бороться, работать и верить, то твои мечты осуществятся», – сказал Лингард.

    Источник: Goal

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