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    РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

    РПЛ объявила о возможном расширении лиги, если текущий сезон не будет доигран по причине пандемии коронавируса.

    «Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

    «Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

    Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1155

      FENIX-SL 24 минуты назад

      НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА

      0
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      Рейтинг: +2703

      Давид59 31 минуту назад

      Даа, логики тут навалом! Какое отношение недоигранный сезон имеет к расширению лиги? Подозреваю, что всё из-за "Ахмата"

      1
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      Рейтинг: +8996

      parevg 58 минут назад

      Дебилизм!!!
      Чемпионат и кубок нужно доигрывать, осенью, неспеша, а следующий сезон начинать по системе весна - осень, как раньше....

      1
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      Рейтинг: +630

      New Life 1 час назад

      Пока что кое-что расширяет только Лунев. Лигу трогать не надо.

      2
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      Рейтинг: +14336

      bset 1 час назад

      Кризис приближается семимильными шагами. Сейчас нет смысла расширять лигу.

      1
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      Рейтинг: +3803

      3a zenit 1 час назад

      где логика?

      1
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      Рейтинг: +508

      Граф2019 1 час назад

      как ту гармошку! росширяй не росширяй все рано получишь ........

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