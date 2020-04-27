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  • РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

27 апреля 2020, 15:49
14

РПЛ объявила о возможном расширении лиги, если текущий сезон не будет доигран по причине пандемии коронавируса.

«Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

«Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (14)
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3a zenit
1587994930
где логика?
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bset
1587995114
Кризис приближается семимильными шагами. Сейчас нет смысла расширять лигу.
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New Life
1587995314
Пока что кое-что расширяет только Лунев. Лигу трогать не надо.
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Давид59
1587997062
Даа, логики тут навалом! Какое отношение недоигранный сезон имеет к расширению лиги? Подозреваю, что всё из-за "Ахмата"
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Sky Spartak
1588013057
Расширят до18-ти..потом возвратят к 16-ти..бред...4-е команды должны потом вылететь !!!! Ещё и Кубок отменят...Сами говорили пол года,что нужно увеличить количество матчей..а теперь не могут дни найти для Кубка...просто бардак,если примут такой вариант...
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Hektor 84
1588013854
Еще два фарм клуба синита добавятся?
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lordmrv
1588014836
Вот чисто интересно, а первые 2 места в ФНЛ имеют деньги на Вышку? А третье и четвертое согласны, там разница очков в одну победу. Может тогда им переходные устроить с последним и предпоследним? Или Ахмат против будет и тут?
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O-Z
1588054597
Я только за это расширение, и давно пора, а то вечно в *опе наш чемпионат. Проблема только для клубов из низов пройти лицензирование.
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portero
1588277277
Ротор понятно, а кто следующий пройдет лицензирование?-наверное Балтика с 6 места.....
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zigbert
1588442671
Нагородили много,можно запутаться.
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