РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

РПЛ объявила о возможном расширении лиги, если текущий сезон не будет доигран по причине пандемии коронавируса.

«Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

«Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС», – сообщает пресс-служба РПЛ.

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