Daily Mail: «Эвертон» может оштрафовать Кена на 114 тысяч за вечеринку с девушками во время карантина

Известна сумма штрафа, которая грозит форварду «Эвертона» Мойзе Кену за вечеринку во время пандемии коронавируса. Ливерпульцы могут оштрафовать итальянца на 114 тысяч евро, пишет Daily Mail.

«Эвертон» уже осудил поведение футболиста, разочаровавшись в нем. По словам клуба, Кен нарушил предписания властей и самого «Эвертона».