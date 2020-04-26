«Карантинная очистка». Кен устроил вечеринку с девушками, «Эвертон» осудил поведение итальянца

В закрытой группе в социальной сети нападающий «Эвертона» Мойзе Кен опубликовал видео с домашней вечеринки, которую устроил во время карантина по коронавирусу. Футболист проводил время в компании девушек, а видео подписал как «Карантинная очистка».
«Эвертон» был потрясен поведением Кена, который проигнорировал указание властей и политику клуба. Наша организация разочарована. Мы дали понять игроку, что такое поведение недопустимо», – цитирует «Эвертон» Mirror.
- Кеном интересуется «Интер».
- В текущем сезоне Кен провел 26 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
- «Эвертон» купил игрока летом за 24,75 миллиона фунтов.
Источник: Mirror