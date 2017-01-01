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    «Карантинная очистка». Кен устроил вечеринку с девушками, «Эвертон» осудил поведение итальянца

    В закрытой группе в социальной сети нападающий «Эвертона» Мойзе Кен опубликовал видео с домашней вечеринки, которую устроил во время карантина по коронавирусу. Футболист проводил время в компании девушек, а видео подписал как «Карантинная очистка».

    «Эвертон» был потрясен поведением Кена, который проигнорировал указание властей и политику клуба. Наша организация разочарована. Мы дали понять игроку, что такое поведение недопустимо», – цитирует «Эвертон» Mirror.

    • Кеном интересуется «Интер».
    • В текущем сезоне Кен провел 26 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Эвертон» купил игрока летом за 24,75 миллиона фунтов.

    Источник: Mirror

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