«Карантинная очистка». Кен устроил вечеринку с девушками, «Эвертон» осудил поведение итальянца

В закрытой группе в социальной сети нападающий «Эвертона» Мойзе Кен опубликовал видео с домашней вечеринки, которую устроил во время карантина по коронавирусу. Футболист проводил время в компании девушек, а видео подписал как «Карантинная очистка».

«Эвертон» был потрясен поведением Кена, который проигнорировал указание властей и политику клуба. Наша организация разочарована. Мы дали понять игроку, что такое поведение недопустимо», – цитирует «Эвертон» Mirror.