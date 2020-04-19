Express: «Интер» предложит 25 миллионов за Кена

«Интер» ищет варианты для усиления атакующей линии. Миланцы планируют летом предложить 25 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Эвертона» Мойзе Кена, пишет Express.

Сам футболист хочет вернуться в Италию, где ранее выступал за «Ювентус». Он надеется получить в Серии А больше игровой практики и попасть в сборную Италии на Евро.