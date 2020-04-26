Le10sport: Клопп позвонил отцу Мбаппе и обсудил трансфер игрока в «Ливерпуль»

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу интересен форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Немец связался с отцом футболиста и обсудил возможный трансфер, информирует Le10sport.
Чтобы заполучить Мбаппе, «Ливерпулю», как и другим клубам, придется заплатить 200 миллионов евро – столько требует «ПСЖ». Игроком также интересуется «Реал», который намерен купить нападающего к 2022 году.
- «ПСЖ» не исключает, что отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году.
- Мбаппе – лучший бомбардир сезона Лиги 1 (18 голов).
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате Франции.
Источник: Le10sport
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