Le10sport: Клопп позвонил отцу Мбаппе и обсудил трансфер игрока в «Ливерпуль»

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу интересен форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Немец связался с отцом футболиста и обсудил возможный трансфер, информирует Le10sport.

Чтобы заполучить Мбаппе, «Ливерпулю», как и другим клубам, придется заплатить 200 миллионов евро – столько требует «ПСЖ». Игроком также интересуется «Реал», который намерен купить нападающего к 2022 году.