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    Le10sport: Клопп позвонил отцу Мбаппе и обсудил трансфер игрока в «Ливерпуль»

    Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу интересен форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Немец связался с отцом футболиста и обсудил возможный трансфер, информирует Le10sport.

    Чтобы заполучить Мбаппе, «Ливерпулю», как и другим клубам, придется заплатить 200 миллионов евро – столько требует «ПСЖ». Игроком также интересуется «Реал», который намерен купить нападающего к 2022 году.

    • «ПСЖ» не исключает, что отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году.
    • Мбаппе – лучший бомбардир сезона Лиги 1 (18 голов).
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате Франции.

    Источник: Le10sport

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